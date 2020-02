Vissers EMK steunen boeren bij protest in Den Haag Facebook

OUDESCHILD 18 februari 2020, 13:04

Een groep vissers sluit zich aan bij de boeren die woensdag 19 februari in Den Haag gaan betogen. Terwijl boerenorganisatie Farmers Defence Force vooral tegen het stikstofbeleid van het kabinet is, willen leden van vissersactiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) hun ongenoegen uiten over de aanleg van grote windparken op zee. Dat een groter deel van de Noordzee een beschermde status krijgt, ziet EMK ook als problematisch.

‘Voor vissers wordt het vissen op een postzegel’, aldus de EMK. ‘Noordzeevissers worden net als agrariërs opgeofferd voor dubieus milieu- en klimaatbeleid.’ Volgens Eendracht Maakt Kracht zijn windturbines in zee zeer schadelijk. ‘Duizenden beschermde zeezoogdieren en gezonde vispopulaties worden voor klimaatbeleid opgeofferd.’

In een Facebook-oproep aan vissers zegt EMK: ‘De oorzaak van de eenzijdige, oneerlijke aanpak ligt onder andere bij tientallen natuur- en milieuorganisaties die door loterijen en filantropen stevig worden gesponsord, met als doel primaire sectoren uit publieke domeinen verdrijven waar zij hun bestaan hebben opgebouwd. Gebieden op land- en zee worden door overheden geprivatiseerd en verpacht aan de hoogste bieder.’

De bedoeling is dat vissers en sympathisanten woensdag rond 10 uur verzamelen op het grasveld van de Koekamp naast Den Haag Centraal. EMK zorgt voor vlaggen en spandoeken .

Noordzee-akkoord

Onderhandelaars van de visserijsector hebben juist vorige week nog hun handtekening gezet onder een voorlopig akkoord over de toekomst van de Noordzee. Daarin zijn ook plannen voor grootschalige windparken opgenomen. Om de natuur te beschermen, wordt 12,5 procent van de Noordzee volgens de afspraken beschermde natuur. In bepaalde gebieden mogen straks geen netten meer over de bodem worden gesleept en in gebieden die voor zeevogels van groot belang zijn, worden geen windturbines geplaatst.

Het kabinet trekt ter compensatie 119 miljoen euro uit om onder meer de visserijvloot te ‘herstructureren’ en verduurzamen. Voor wetenschappelijk onderzoek en monitoring komt 55 miljoen beschikbaar. Over het akkoord is ruim een jaar onderhandeld tussen de overheid, de visserijbranche, natuurorganisaties en de energiesector. Alle deelnemers hebben tot eind maart om hun achterban te overtuigen. Namens de visserij zijn dat VisNed en de Nederlandse Vissersbond.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF), dat ook aan tafel zat, noemt het akkoord ‘een belangrijke mijlpaal in het realiseren van een gezonde en veerkrachtige Noordzee’. Volgens het WNF groeit de productie van duurzame energie ‘met respect voor natuur en binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee’. (ANP)