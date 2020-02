Schuttevaer Premium ‘Akkoord over uitkopen vissers Noordzee’ Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 10 februari 2020, 09:12

‘Er is een akkoord bereikt over het uitkopen van vissers en verduurzaming van de Noordzeevloot.’ Dat meldt het ANP zondagavond 9 februari. ‘De betrokken partijen presenteren maandag het bereikte akkoord.’ Volgens vissersorganisatie VisNed is het nog maar een ‘onderhandelaarsakkoord’; de Vissersbond houdt dinsdag een ledenraad op Urk.