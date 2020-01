200 miljoen voor sanering Noordzeevisserij Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 30 januari 2020, 11:07

Er is 200 miljoen euro beschikbaar voor sanering en verduurzaming van de Nederlandse vissersvloot. Dat heeft het kabinet 29 januari bekendgemaakt. Het besluit vloeit voort uit het zogenoemde Noordzee-akkoord, dat in oktober in samenspraak met de sector tot stand kwam.

Vissers die dat willen, krijgen volgens het kabinet de mogelijkheid te stoppen. De overblijvers worden geholpen hun bedrijf te verduurzamen. Daarbij wordt onderzoek naar nieuwe vistechnieken gestimuleerd. Dat meldt de NOS.

Door de Noordzeevisserij te saneren wordt voorkomen dat de sector in de verdrukking raakt door de bouw van grote windparken en sluiting van natuurgebieden. Ook de Brexit zorgt vermoedelijk vanaf volgend jaar voor problemen, aangezien de Britten het gemeenschappelijk visserijbeleid in de EU al hebben opgezegd en hun territoriale wateren willen sluiten voor buitenlandse vissers.

Een werkgroep onder leiding van Annemie Burger sprak vorig jaar met alle belanghebbenden op de Noordzee en adviseerde het kabinet de visserij uit te kopen. Toen dit nieuws naar buiten kwam, reageerden de visserij-organisaties gereserveerd, aangezien onduidelijk was hoeveel geld beschikbaar zou komen. De organisaties moeten nu gaan beoordelen of de gewenste doelen haalbaar zijn met 200 miljoen euro. (PNA)