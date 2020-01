Schuttevaer Premium Omzetdaling visafslag Scheveningen Facebook

Twitter

SCHEVENINGEN 14 januari 2020, 11:09

Er is een einde gekomen aan de lange reeks van omzetstijgingen voor de visafslag in Scheveningen. De omzet kwam in 2019 uit op 37,5 miljoen euro, zo’n 700.000 euro minder dan in 2018.

1 / 1 De al weken buiten de 12-mijlszone vissende TH-10 lost in de haven van Stellendam haar vangst in een vrachtwagen van Visgroothandel D. Plugge. (Foto W.M. den Heijer) De al weken buiten de 12-mijlszone vissende TH-10 lost in de haven van Stellendam haar vangst in een vrachtwagen van Visgroothandel D. Plugge. (Foto W.M. den Heijer)