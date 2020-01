Schuttevaer Premium Noodkreten NGO’s verzieken stemming Facebook

Twitter

THOLEN 13 januari 2020, 11:19

Het scholquotum voor dit jaar is met 17% verhoogd en dat van tong met liefst 40%. Visserijbiologen hebben in 2019 namelijk een bovenmatige aanwas van beide platvissoorten waargenomen. Daarmee is de in Brussel overeengekomen verruiming verklaarbaar en zijn de vissers verheugd. Maar noodkreten van NGO’s verzieken de stemming op de vloot.

1 / 1 EMK-voorman Job Schot werd op de Dam in Amsterdam door verschillende omroepen benaderd om uitleg te geven over de Noordzeevisserij. (Foto W.M. den Heijer) EMK-voorman Job Schot werd op de Dam in Amsterdam door verschillende omroepen benaderd om uitleg te geven over de Noordzeevisserij. (Foto W.M. den Heijer)