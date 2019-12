Schuttevaer Premium Volendams garnalenbedrijf Klaas Puul in Britse handen Facebook

Garnalenbedrijf Klaas Puul gaat over in Britse handen. Branchegenoot Sykes Seafood koopt het Volendamse bedrijf van de Dutch Seafood Company, die zich hierna zal richten op groei van zijn uit Harderwijk afkomstige zalmtak Foppen. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

1 / 1 Samen zijn Sykes en Klaas Puul goed voor een omzet van circa 300 miljoen euro, gericht op alle soorten garnalen voor klanten in heel Europa. (Foto KlaasPuul.com) Samen zijn Sykes en Klaas Puul goed voor een omzet van circa 300 miljoen euro, gericht op alle soorten garnalen voor klanten in heel Europa. (Foto KlaasPuul.com)