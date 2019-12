Schuttevaer Premium ‘Brussel’ halveert quotum kabeljauw, meer tong en schol Facebook

BRUSSEL 18 december 2019, 08:28

De ministers van visserij van de EU-landen hebben woensdagochtend 18 december in Brussel overeenstemming bereikt over de visvangstquota voor 2020. Voornamelijk tong en schol – belangrijke commerciële soorten voor de Nederlandse vloot – ontwikkelen zich gunstig. Het kabeljauwquotum is drastisch verlaagd.