Machinefabriek Luyt in Den Oever heeft de nieuwe boomkorkotter WD-3 Tilly overgedragen aan O.F. Fishing Ltd. in Ierland.

1 / 1 De nieuwe WD-3 in Den Oever vlak voor vertrek naar Kilmore Quay. (Foto Bram Pronk) De nieuwe WD-3 in Den Oever vlak voor vertrek naar Kilmore Quay. (Foto Bram Pronk)