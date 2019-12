Schuttevaer Premium UK-157 naar Zuid-Afrika Facebook

URK 12 december 2019, 12:42

De twinrigger UK-157 Jan de Wit van Dutch Flatfish BV op Urk is verkocht naar Zuid-Afrika. De nieuwe eigenaar is Carina, een offshorebedrijf dat tevens actief is in de visserij.

1 / 1 UK-157 Jan de Wit, hier opgelegd in de haven van Urk, is nooit aan vissen toegekomen. (Foto Bram Pronk) UK-157 Jan de Wit, hier opgelegd in de haven van Urk, is nooit aan vissen toegekomen. (Foto Bram Pronk)