Palingstand herstelt zich

De groei van de palingstand zet door, nadat de eerste tekenen van herstel al in 2011 werden geconstateerd. Dat zegt de International Council for the Exploration of the Sea (Ices) in een onlangs verschenen adviesrapport. De Europese beschermings- en herstelmaatregelen voor paling lijken hun vruchten af te werpen, maar kritisch en behoedzaam blijft men wel.

1 / 1 Binnenvissers melden ruime palingvangsten. (Foto Bram Pronk) Binnenvissers melden ruime palingvangsten. (Foto Bram Pronk)