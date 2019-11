Schuttevaer Premium Casco PD-105 aan afbouwkade Facebook

Email STELLENDAM 16 november 2019, 17:00

Het casco van de PD-105 Turma Nova heeft de scheepswerf in het Poolse Gdansk verlaten en is, na een reis van bijna een week via het Kielerkanaal, aangekomen in Stellendam.

