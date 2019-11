Schuttevaer Premium Vissersvloot waaiert uit door bestandsverschuivingen Facebook

Twitter

Email Scheveningen 14 november 2019, 13:42

De verschuiving van verschillende visbestanden heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse kottervloot de afgelopen weken behoorlijk is uitgewaaierd. Rode poon en mul hebben zich weer teruggetrokken in Het Kanaal. Omdat de hoeveelheid oudere schol sterk vermindert in het zuidelijke en centrale deel van de Noordzee, zochten de scholkotters het noordelijke deel op.

1 / 1 De UK-456 lost al geruime tijd de vangsten in het Deense Thyborøn, waarna de vangst per as naar Urk gaat. (Foto W.M. den Heijer) De UK-456 lost al geruime tijd de vangsten in het Deense Thyborøn, waarna de vangst per as naar Urk gaat. (Foto W.M. den Heijer)