Tot 7 jaar cel voor import coke in lading vis

ROTTERDAM 08 november 2019, 22:22

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag zeven verdachten celstraffen van vijf tot zeven jaar opgelegd, wegens hun betrokkenheid bij een megatransport cocaïne. De 1125 kilo drugs zaten verstopt tussen een lading bevroren vis, in een container die vanuit Ecuador naar de Rotterdamse haven was verscheept.

De politie kreeg in juli 2018 lucht van het transport en volgde het naar een opslagloods in Zaandam. Op 20 juli 2018 deed de politie en inval in de loods en hield ter plaatse zes verdachten aan. Onder hen waren een man uit Albanië en een man uit de Verenigde Staten.

In Den Haag arresteerde de politie de zevende verdachte, die wordt verdacht van een organiserende rol. Bedrijfspanden van deze 48-jarige man in Rijswijk en Alphen aan den Rijn en een caravan in Bergambacht werden eveneens doorzocht. De politie stuitte daarbij onder meer op middelen die mogelijk gebruikt konden worden bij de productie van xtc.

De straatwaarde van de cocaïne bedroeg circa 22 miljoen euro. De vis (heek) uit de drugscontainer werd, evenals de coke, vernietigd. De duizenden kilo’s vis uit andere containers van het zeetransport werd ook in beslag genomen en heeft de politie aan dierentuinen geschonken, voor dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en pinguïns. (ANP)