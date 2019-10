Schuttevaer Premium Vissers willen boter bij de vis Facebook

Vissers moeten onherroepelijk plaatsmaken voor andere economische activiteiten op de Noordzee. Dat is de uitkomst van een breed Noordzeeoverleg tussen de Rijksoverheid, natuurorganisaties, de energiesector en de visserij. De vissers moeten hun bedrijfsvoering veranderen of worden uitgekocht. Maar daarover is volgens de vissersbonden nog lang geen overeenstemming.

1 / 1 De vangstmogelijkheden van Nederlandse kotters worden steeds meer ingeperkt. (Foto Bram Pronk) De vangstmogelijkheden van Nederlandse kotters worden steeds meer ingeperkt. (Foto Bram Pronk)