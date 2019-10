Schuttevaer Premium Brexit-akkoord Johnson geeft vissers paar jaar de tijd Facebook

Twitter

Email Urk 28 oktober 2019, 17:56

Het Brexit-akkoord dat de Britse premier Boris Johnson wil gaan sluiten met de Europese Commissie, gaat waarschijnlijk in een overgangsperiode voorzien waarin Nederlandse vissers nog tot eind 2020 in Britse wateren mogen vissen. Verlenging met één tot twee jaar is daarna mogelijk. Dat meldt de Nederlandse Vissersbond.