Schuttevaer Premium Winter komt te snel voor bergers Northguider

LONGYEARBYEN 24 oktober 2019, 08:10

Slecht weer en zware ijsgang hebben verhinderd dat bergers van Boskalis-dochter Smit Salvage de berging van de Noorse trawler Northguider succesvol hebben kunnen afronden. De bergingsoperatie in Straat Hinlopen in de Svalbard Archipel is uitgesteld tot volgend jaar.