Op weg naar het water

DEN OEVER 18 oktober 2019, 11:06

De boomkorkotter WD-3 Tilly is maandag 7 oktober met twee hijskranen te water getakeld in de haven van Den Oever. Hoofdaannemer is de Luyt Groep, die het nieuwe schip in eigen beheer ontwierp en uitwerkte in samenwerking met Gaastmeer Design.

1 / 1 De WD-3 Tilly gaat voor de Ierse en Engelse kust op platvis vissen. (Foto Menno Smit) De WD-3 Tilly gaat voor de Ierse en Engelse kust op platvis vissen. (Foto Menno Smit)