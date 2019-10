Schuttevaer Premium Minister Schouten naar EU-hof om pulsverbod Facebook

Landbouwminister Carola Schouten heeft het Europese Hof van Justitie verzocht het verbod op pulsvisserij ongedaan te maken. De bewindsvrouw meldt dit per brief aan de Tweede Kamer. Ze had al eerder aangekondigd naar het Hof te zullen stappen om het verbod aan te vechten.