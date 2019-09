Schuttevaer Premium Schouten wil kustvissers volgen met ‘tachograaf’ Facebook

Controles op het motorvermogen van visserijschepen in de 12-mijls zone zouden met moderne techniek moeten gebeuren, zoals de tachograaf die bij vrachtwagens wordt gebruikt. Een dergelijke plicht moet wel in Europees verband tot stand komen. Dat laat minister Carola Schouten (Visserij) weten in reactie op een onderzoek van de NOS. De NOS bericht zaterdag 28…

1 / 1 Met het gebruik van zegels wordt het motorvermogen op een maximum gehouden. Hier controleert een inspecteur visserij of ze zegels nog in tact zijn. (Twitterfoto @NVWA_Visserij) Met het gebruik van zegels wordt het motorvermogen op een maximum gehouden. Hier controleert een inspecteur visserij of ze zegels nog in tact zijn. (Twitterfoto @NVWA_Visserij)