Zeemeerval schoonmaken voor vier euro per dag

GUNJUR 26 augustus 2019, 09:53

Ze woont nog bij haar ouders in het Gambiaanse vissersdorp Gunjur en om het gezin bij te staan, maakt ze een paar keer per week zeemeerval schoon. Penda Bojang (20) verdient 200 dalasi per dag voor het schoonmaken van die stekelige vis. Dat is omgerekend vier euro per dag.

1 / 1 Penda Bojang bezig met het koken van zeemeerval nabij het strand van Gunjur. (Foto W.M. den Heijer) Penda Bojang bezig met het koken van zeemeerval nabij het strand van Gunjur. (Foto W.M. den Heijer)