Cornelis Vrolijk Group vlagt vriestrawler SCH-72 om naar Engeland

IJMUIDEN 13 augustus 2019, 21:42

De Cornelis Vrolijk Group in IJmuiden heeft een van haar hektrawlers omgevlagd naar Engeland. Het betreft de SCH-72 Frank Bonefaas, een 119,65 meter lange vriestrawler, in 1993 gebouwd door de YVC Ysselwerf in Capelle aan den IJssel.

1 / 1 De SCH-72 zal straks als H-72 voornamelijk IJmuiden aandoen. (Foto Bram Pronk) De SCH-72 zal straks als H-72 voornamelijk IJmuiden aandoen. (Foto Bram Pronk)