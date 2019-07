Schuttevaer Premium Uitslaande brand op Britse viskotter Facebook

FALMOUTH 19 juli 2019, 11:37

Twee plaatselijke vissers zijn dinsdag 16 juli gered nadat hun schip in brand was geraakt voor de kust van Land’s End in Zuidoost-Engeland.

1 / 1 Het brandende vissersschip gezien vanuit de helikopter van de Britse kustwacht. (Foto HM Coastguard) Het brandende vissersschip gezien vanuit de helikopter van de Britse kustwacht. (Foto HM Coastguard)