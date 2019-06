Schuttevaer Premium Vakjury speurt naar fouten in lesstof over visserij Facebook

Wat leren Nederlandse schoolkinderen eigenlijk over de visserij en landbouw? Om die vraag te beantwoorden laten de Stichting Eendracht Maakt Kracht (EMK) en de Stichting Agri Facts momenteel onderzoek doen naar de bijna 200 verschillende lesboekjes die op dit terrein in het basisonderwijs in omloop zijn.