Grote actie na vermoeden van brand op vissersschip in Duitse Bocht

Email B√úSUM 20 juni 2019, 07:41

Drie Duitse reddingboten zijn in de nacht naar woensdag 19 juni uitgevaren nadat de bemanning van een Duitse viskotter in de Duitse Bocht brand aan boord had gemeld. Kort voor middernacht deden de twee bemanningsleden via de marifoon een oproep dat ze het vermoeden hadden dat er brand was in de machinekamer. De SD 9 Ozean bevond zich op dat moment ten noorden van het Grossen Vogelsand, een beruchte ondiepte in de Duitse Bocht.