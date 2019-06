Schuttevaer Premium Verbod op pulsvissen door EU in wet gegoten Facebook

Het verbod op pulsvissen in Europa per 1 juli 2021 is definitief vastgelegd in wetgeving. De Europese Raad van ministers is er donderdag 13 juni in Luxemburg mee akkoord gegaan. Nederland stemde als enige lidstaat tegen. Het Europees Parlement had het verbod op vissen met stroomstootjes twee maanden geleden al bezegeld.