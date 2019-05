Schuttevaer Premium DS-10 Albion opgefrist naar zee Facebook

Email Stellendam 20 mei 2019, 13:07

De scalloper DS-10 Albion van Macduff Shellfish uit Aberdeen is na een verblijf van bijna vier weken bij Maaskant Shipyards in Stellendam weer als nieuw naar zee vertrokken. De scalloper kreeg in Stellendam onder meer een nieuwe hulpmotor en een nieuwe schroefas.

1 / 1 De DS-10 Albion gin na een werfbeurt bij Kaaskant bijna weer als nieuws naar zee. (Foto Bram Pronk) De DS-10 Albion gin na een werfbeurt bij Kaaskant bijna weer als nieuws naar zee. (Foto Bram Pronk)