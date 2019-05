Meischol daagt Hollandse Nieuwe uit Facebook

De Stichting Visserijdagen Urk veilt maandag 27 mei het eerste kistje Meischol voor een goed doel. De Meischolveiling moet dit jaar minstens 150.000 euro opbrengen, tweemaal zoveel als het eerste vaatje Hollandse Nieuwe, dat in juni onder de hamer gaat.

Met uitzondering van de jaren 2012 en 2018 haalt de Haringparty volgens de Urkers steevast veel minder op voor het goede doel dan de Meischolveiling.

De Stichting Visserijdagen Urk organiseert sinds 2010 de veiling waar de eerste scholletjes worden geveild voor een goed doel, in mei als de schol op haar lekkerst is. Dit jaar is het goede doel Aleh Negev, een zorgdorp voor meervoudig gehandicapte kinderen in Israël, ongeacht afkomst en geloof. Het project is een zorgboerderij naar Nederlands model. (DvdM)