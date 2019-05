Ook uitbuiting in de zeevisserij, maar pulsverbod weegt zwaarder Facebook

Onderzoek wijst uit dat misstanden in de internationale zeevisserij anno 2019 nog steeds voorkomen. Ook de Nederlandse visserij ontkomt er niet aan. Dat bleek vrijdagochtend 3 mei tijdens een bijeenkomst met vissers in Katwijk aan Zee, georganiseerd door de ChristenUnie en de SGP. Maar al snel ging het over het pulsverbod.

Het zou in Katwijk vooral gaan over misstanden in de (inter)nationale zeevisserij, een onderwerp dat momenteel weer erg in de belangstelling staat. ChristenUnie en SGP – op verkiezingstour – hadden daartoe een themaochtend georganiseerd voor vissers met Europarlementariër Peter van Dalen en Ment van der Zwan als sprekers. Net als in de internationale zeevisserij lopen ook vissers van buitenlandse komaf op de Nederlandse vissersvloot het risico te worden uitgebuit.

‘Het gebeurt eigenlijk al’, zegt Van der Zwan, in het dagelijks leven personeelsfunctionaris bij de Cornelis Vrolijk Groep in IJmuiden, maar nu sprekend op persoonlijke titel. Van der Zwan noemt elf indicatoren om dwangarbeid te herkennen, zoals misbruik van kwetsbaarheid, achterhouden van loon, schuldbinding, extreme arbeidstijden, intimidatie en bedreiging, achterhouden van identiteitsdocumenten tot fysiek en seksueel geweld. Weliswaar vinden slavernij en dwangarbeid vooral plaats in Aziatische landen, maar ook in Ierland, Engeland en Schotland komt het inmiddels veelvuldig voor. Een slechte zaak, vindt Van der Zwan.

Ondermijnend

Naast het feit dat slavernij en dwangarbeid verwerpelijk is, ondermijnt het ook onze concurrentiepositie. Veel vis uit Azië komt naar Europa en wordt hier vermarkt, ook in ons land. Vis, gevangen onder vaak erbarmelijke omstandigheden, maar daardoor veel goedkoper dan wij hier kunnen, stelt Van der Zwan.

Ook in Nederland worden vissers uitgebuit, dat weet hij absoluut zeker, zonder te willen duiden waar en hoe. Wel noemt hij als voorbeeld Filipijnen, die hier viskotters bemannen. ‘Die zijn feitelijk illegaal en mogen hier helemaal niet werken. Waarom denk je dat er op de kottervloot van Jaczon (onderdeel van Cornelis Vrolijk, Red.) geen Filipijnen werken?’

Gezever

Op de vraag waarom dat toch gebeurt op andere kotters, moet Van der Zwan het antwoord schuldig blijven. Ja, dat moet je dan maar aan minister Koolmees vragen. ‘Wat hebben wij hieraan’, roept reder Nico van der Plas van de grote pulskotter KW-145 opgewonden. ‘Wat is dit voor gezever. Bij ons speelt dat helemaal niet, pak de handel aan. Die is verantwoordelijk voor die misstanden, niet de vissers. Of ga anders naar Azië om het daar op te lossen. Hier kom ik niet voor.’ Al staat het onderwerp staat duidelijk vermeld op het programma.

Maarten van de Fliert, beleidsmedewerker van de Eurofractie ChristenUnie-SGP in het Europees Parlement, die in die hoedanigheid ook optreedt als ceremoniemeester, maant de aanwezigen meerdere keren tot kalmte. Nee, het onderwerp slavernij en dwangarbeid boeit niet echt. Het pulsverbod, daar kwamen de vissers voor. ‘Zal ik dan maar stoppen’, vraagt Van der Zwan. En zo geschiedde. Peter van Dalen krijgt vervolgens het woord.

Optimisme

De emoties nemen daarna alleen nog maar toe, vooral als het pulsverbod aan de orde komt. Hoe heeft het zover kunnen komen, vraagt men zich af. Van Dalen legt uit hoe het proces tot stand is gekomen, maar blijft vooral erg positief over de pulsvisserij in de toekomst. Van Dalen: ‘Ik ben er heilig van overtuigd dat de pulsvisserij over drie tot vier jaar terug is. Uit onderzoek, dat dit jaar zal worden afgerond, zal blijken dat pulsvissen een innovatief hoogstandje is met alleen maar positieve elementen. Wel zullen we meer tijd moeten inzetten op Brussel. We moeten daar vooral onze stem laten horen. Over een aantal jaren kunnen jullie je pulstuigen weer gebruiken.’

Waarop Nico van der Plas (KW-145) in onvervalst Katwijks dialect reageert: ‘Wat? Over vier jaar is het hele zooitje verrot en dus niet meer bruikbaar. Ik heb 400.000 euro geïnvesteerd om pulsvissen mogelijk te maken. Dat heb ik nog steeds niet terugverdiend. Moet ik straks weer vier ton uitgeven om te kunnen pulsvissen? Wij behoorden tot de laatste groep die mochten pulsvissen. Daarom moeten wij op 31 mei stoppen. De andere tuigen gaan nu aan boord, met wekkerkettingen. Alles ligt al klaar.’

De eigenaar van de Europulskotter KW-5, toevallig ook Nico van der Plas geheten, doet daar nog een schepje bovenop en zegt tegen Van Dalen: ‘Weet je wat het kost om met een kleine kotter als de KW-5 (24 meter, 300 pk) over te schakelen naar een andere visserijmethode? 160.000 euro! Ook wij mogen tot 31 mei pulsvissen, dan is het over. Wij zullen ook met de boomkor met wekkers naar zee moeten. Terug in de tijd dus.’

Permanent

Van Dalen vertelt dat hij in Brussel heeft gehoord dat er zeker zes kotters mogen blijven doorvissen in het kader van gericht wetenschappelijk onderzoek. Ook gaan er geluiden op om nog een onderzoek te initiëren, met nog eens zes schepen. In totaal dus twaalf kotters die straks wellicht permanent mogen blijven pulsen.

Hij laat niet onvermeld dat het pessimisme van minister Carola Schouten en Herman Snijders over de toekomst van de pulsvisserij niet door hem wordt gedeeld. Maar dat heeft Nico van der Plas van de KW-145 al niet meer gehoord. Die staat nog voor de officiële afsluiting op en beent vervolgens weg. Hij heeft het helemaal gehad.

Wethouder Jacco Knape van Katwijk, die visserij in zijn portefeuille heeft, sluit de bijeenkomst af. Al in zijn welkomstwoord had hij gezegd dat visserij belangrijk is voor de Katwijkse gemeenschap, de betrokkenheid groot is en de visserij onder de bevolking erg leeft. Dat laatste werd die ochtend wel duidelijk.

‘Uitbuiting vaker voor rechter brengen’ DEN HAAG Zaken over arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting moeten veel vaker voor de rechter worden gebracht. Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, kan alleen zo een heldere juridische norm voor uitbuiting buiten de seksindustrie ontstaan. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over gedwongen criminaliteit. De aanpak van dergelijke uitbuiting blijft ernstig achter op die van seksuele uitbuiting, constateert Bolhaar in de Dadermonitor 2013-2017, die donderdag 2 mei verscheen. Jaarlijks komen slechts circa 23 zaken voor de rechter, waarvan het maar in de helft van de gevallen tot een veroordeling komt. Het aantal verdachten van alle vormen van mensenhandel is de afgelopen jaren scherp gedaald, van 257 zaken in 2013 tot 144 zaken twee jaar geleden. De politie wil dit jaar 190 zaken naar het Openbaar Ministerie doorverwijzen en 240 zaken in 2022, maar volgens Bolhaar is dat onvoldoende. ‘Het is een herstel van wat in de jaren hiervoor verloren is gegaan, terwijl een ernstig delict als mensenhandel juist vraagt om vaker strafrechtelijk aanpakken van daders.’ Het valt Bolhaar ook op dat de straffen die rechters opleggen voor mensenhandel sterk verschillen. Hij beveelt staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers aan onderzoek te doen naar welke factoren meewegen in de strafbepaling in dergelijke zaken. (ANP)