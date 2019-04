Schuttevaer Premium Stella Artois via het Albertkanaal naar Antwerpen Facebook

JUPILLE 26 april 2019, 13:00

De Belgische brouwer AB InBev hevelt een grote stroom containers van de weg over naar de binnenvaart. In eerste instantie gaat het om 100 containers per week die voortaan per schip van de brouwerij in Jupille (bij Luik) naar Antwerpen worden vervoerd. Daar blijft het niet bij, zegt het bedrijf. AB InBev heeft het streven dat aantal in 2020 nog eens te verdubbelen naar 200 per week, ofwel tienduizend per jaar.