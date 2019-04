Overslag Rotterdam naar record van 123,9 miljoen ton in eerste kwartaal Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 18 april 2019, 09:59

Zeehaven Rotterdam zit stevig in de lift. In het eerste kwartaal van 2019 werd 123,9 miljoen ton goederen overgeslagen, 5,1% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de teller bleef steken op 117,8 miljoen ton. De containeroverslag laat de sterkste groei zien (+7,3% in teu, +5,9% in tonnen). De overslag van minerale olieproducten, ijzererts en schroot nam af.

1 / 1 De grote containerallianties zien Rotterdam als een belangrijke draaischijf in hun netwerken, waardoor steeds meer ladingoverslag wordt geconcentreerd in Rotterdam. (Foto Havenbedrijf Rotterdam) De grote containerallianties zien Rotterdam als een belangrijke draaischijf in hun netwerken, waardoor steeds meer ladingoverslag wordt geconcentreerd in Rotterdam. (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

Sterke groei containerstroom van en naar het Europese achterland

Shortsea-overslag daalt bijna 8%





‘Het jaar 2019 is uitstekend begonnen met een record overslagvolume in het eerste kwartaal’, zei CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam donderdag 18 april bij de presentatie van de cijfers. ‘De kwartaalcijfers bevestigen bovendien dat Rotterdam wederom zijn knooppuntpositie versterkt in de opslag en doorvoer van containers en LNG. Voor het hele jaar houden we vast aan onze prognose dat het overslagvolume in 2019 licht zal groeien.’





Nat massagoed

In totaal nam de overslag van nat massagoed toe met 4,6% naar 58,5 miljoen ton. Binnen dit marktsegment werd meer ruwe olie (+10,4% naar 28,1 miljoen ton) aangevoerd dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Dit verschil betrof meer aanvoer van olie uit de Verenigde Staten. Deze olie is relatief goedkoop en levert hogere marges op voor de raffinaderijen. De overslag van minerale olieproducten liet in het voorbije kwartaal een daling zien (-7,4%), doordat er minder handel in stookolie is tussen Rusland en Azië.

De overslag van LNG blijft sterk groeien. In het eerste kwartaal werd 1,8 miljoen ton (+143%) overgeslagen met een recordvolume van ruim 500.000 ton in februari. Deze groei betreft zowel aanvoer als afvoer van LNG. Dit bevestigt volgens het Havenbedrijf het belang van Rotterdam als trading hub voor LNG.





Droog massagoed

Binnen het marktsegment droog massagoed zijn ijzererts, schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. Waar de overslag van ijzererts en schroot daalde met 17,9% naar 5,9 miljoen ton als gevolg van een 5% lagere staalproductie in Duitsland, steeg de overslag van kolen met 15,7% naar 7,5 miljoen ton. De lage kolenprijzen leidden tot meer inkoop en voorraadvorming.

De overslag van agribulk bleef vrijwel gelijk op 2,6 miljoen ton. De overslag van overig droog massagoed steeg aanzienlijk met 38,8% tot 3,3 miljoen ton. Alles bij elkaar steeg de overslag van droog massagoed met 3,7% naar 19,4 miljoen ton.





Containers

De containeroverslag nam in gewicht toe met 5,9% tot 38 miljoen ton en in volume met 7,3% tot 3,7 miljoen teu. Hiermee zet de sterke stijging die vorig jaar werd gerealiseerd door, vooral als het gevolg van een sterke stijging van de transhipment-volumes afkomstig uit Azië met een bestemming elders in Europa. De rederijen die in drie grote allianties varen zien Rotterdam als belangrijke draaischijf in hun netwerken, waardoor steeds meer ladingoverslag wordt geconcentreerd in Rotterdam. De toename van feeder-tonnage bleef hierdoor sterk stijgen met 15,1% naar 7,3 miljoen ton.

Ook vindt in Rotterdam steeds meer uitwisseling tussen deepsea-diensten plaats, waarmee rederijen meer combinaties tussen laad- en loshavens in Azië en Europa kunnen aanbieden aan hun klanten.

Shortsea-overslag, het intra-Europese vervoer, daalde echter met 7,8% naar 6,9 miljoen ton door minder handel met Rusland en in januari-februari door lagere volumes naar het Verenigd Koninkrijk. Een vergrote onbalans tussen Azië en Europa zorgt voor veel meer lege-containeroverslag, waardoor de groei in teu fors hoger ligt dan die in gewicht.





RoRo

De totale overslag van het marktsegment breakbulk (Roll on Roll off en overig stukgoed) steeg met 9,2% naar 7,9 miljoen ton. Het RoRo-verkeer is gestegen met 10,7% naar 6,4 miljoen ton ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Vooral in maart stegen de volumes sterk door het inslaan van voorraden in verband met een mogelijke harde Brexit. Bedrijven vrezen een no-deal Brexit en slaan uit voorzorg producten op in onder meer de pakhuizen van Rotterdam.

De overslag van overig stukgoed won 3,1% naar 1,5 miljoen ton.