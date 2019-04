Schuttevaer Premium Aan de Reis: Hoop op goede retourreis Facebook

Twitter

Deventer 17 april 2019, 12:00

Er is weinig ladingaanbod in de zeehavens. Schippers nemen slecht betaalde reizen aan naar de Moezel en de Main, in de hoop daar een goede retourreis te kunnen scoren. In de tankvaart is de markt beter en stegen de tarieven licht, vooral als gevolg van de dalende Pegelstanden.