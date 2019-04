Schuttevaer Premium PMC bouwt staalrecyclingfabriek Facebook

Delfzijl 11 april 2019, 18:00

De Purified Metal Company (PMC) is begonnen met de bouw van een staalrecyclingfabriek in Delfzijl. De fabriek gaat op jaarbasis tot 150.000 ton verontreinigd staalschroot verwerken tot nieuwe grondstof. De productie begint in juli 2020.