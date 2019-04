Schuttevaer Premium Zorgen over Chinese invloed op logistiek Facebook

De invloed van Chinese partijen in de logistiek via Zuid- of Oost-Europa kan een bedreiging vormen voor de haven van Rotterdam. Maar minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ziet ook kansen. Dat antwoordt ze op vragen van de VVD.