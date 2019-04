Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Capesizers verliezen elke reis geld Facebook

Papendrecht 10 april 2019, 13:00

De markt voor de capesizers is verder verslechterd. Op de route Australië-China daalde het ladingaanbod tot het laagste niveau sinds begin 2014. De gemiddelde charterhuur daalde tot rond $ 3700 per dag. Dat is niet voldoende om de operationele kosten te dekken.