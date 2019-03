Schuttevaer Premium Logistiek Limburg schreeuwt om aandacht provincie Facebook

Het European Logistics Center (ELC) Limburg heeft in navolging van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen een brief gestuurd naar formateur Ger Koopmans om bij het opstellen van het beleidsprogramma in het coalitieakkoord sterk rekening te houden met de logistieke sector.