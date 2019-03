Schuttevaer Premium Laag water hield vervoer over water in Duitsland in oktober 28,9% lager Facebook

WIESBADEN 22 maart 2019, 00:50

Laag water hield het vervoerde tonnage per binnenvaartschip in Duitsland vorig jaar oktober met 13,3 miljoen ton 28,9% beneden dat van oktober 2017 en 5,6% lager dan in september 2018. In 10 maanden tot en met oktober lag het volume met 170 miljoen ton 8,4% lager dan het vorige jaar.