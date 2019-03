Schuttevaer Premium Laag water hield vervoer over water in Duitsland 11,1% lager in 2018 Facebook

Twitter

Email WIESBADEN [update] 25 maart 2019, 12:00

Binnenvaartvervoer over de Duitse binnenwateren bleef in heel 2018 met 198,0 miljoen ton 11,1% achter, 24,7 miljoen minder dan in 2017, vooral als gevolg van lage waterstanden in de tweede helft van het jaar. Dat meldt het Duitse bureau voor statistiek Destatis.