NAMEN 15 maart 2019, 12:00

De binnenvaart vervoerde vorig jaar ruim 41,54 miljoen ton goederen over de Waalse vaarwegen. Iets (-1,43%) minder dan in 2017, toen de teller eindigde op 42,14 miljoen ton. Maar dat had vooral te maken met laagwaterproblemen elders in Europa.