Aan de Reis: Markt wordt iets moeizamer

Deventer 13 maart 2019, 12:00

De markt wordt iets moeizamer en tarieven gaan omlaag. Het was niet al te druk in de zeehavens en met de stijgende waterstanden dalen de vrachtprijzen. Binnenlands was er voor de kleinere schepen werk genoeg en ook op de Midden-Rijn werd veel werk gemeld.