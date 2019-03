Schuttevaer Premium Opinie: Vervoer per schip helpt goed tegen klimaatverandering Facebook

De CO2-uitstoot van de binnenvaart is verwaarloosbaar klein ten opzichte van andere modaliteiten. Dat blijkt uit antwoorden van de Duitse regering op schriftelijke vragen die de politieke partij Die Linke in de Bondsdag had gesteld. Gezien de cijfers lijkt het veel effectiever om de binnenvaart voorlopig op CO2-gebied te ontzien en elders maatregelen te nemen.