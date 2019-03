Schuttevaer Premium Aan de Reis: Weinig agribulk in zeehavens Facebook

Er was begin deze week niet veel ladingaanbod in de zeehavens. Ook deze week worden weinig zeeschepen met agribulk verwacht. Nadat vorige week nog laag water dreigde, is er nu toch weer iets bijgekomen in de rivieren. Maar in Nederland is de grondwaterstand, ondanks de neerslag van de afgelopen maanden, nog steeds structureel te laag.