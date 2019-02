Schuttevaer Premium Frans ladingvolume stabiel ondanks droogteproblemen Facebook

Twitter

Email BÉTHUNE 27 februari 2019, 23:00

Het Franse vervoer over water is in 2018 min of meer stabiel gebleven, ondanks extreem hoogwater in het voorjaar en een uitzonderlijk droge zomer. Vaarwegbeheerder Voies Navigables de France (VNF) registreerde met 51,7 miljoen ton lading een daling van 1,7% ten opzichte van 2017. In tonkilometers nam het transport per binnenvaartschip met een 0,5% af, tot 6,7 miljard tonkilometer.