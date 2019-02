Schuttevaer Premium Afval over water haalbaar maar gaat nog niet verder Facebook

Het pilot project van het vervoer van huisvuil over water heeft aangetoond dat het systeem haalbaar is, maar het krijgt voorlopig geen vervolg. Dat laat afvalbedrijf HVC in Alkmaar weten.