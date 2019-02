Schuttevaer Premium Aan de Reis: Veel tankvaartwerk naar Bazel Facebook

Deventer 13 februari 2019, 13:00

In de droge lading was in de zeehavens het aanbod redelijk. Op de Moezel werd veel werk aangeboden, op de Duitse kanalen was de spoeling wat dunner en werd minder betaald. In de tankvaart was er vooral veel werk naar Bazel. Er was een tekort aan tankers, wat leidde tot stijgende vrachtprijzen.