Scheepvaart verliest grote klant, kolenstroom gaat afnemen

Duitsland wekt uiterlijk in 2038, maar zo mogelijk in 2035, geen stroom meer op met kolen. Dat adviseert een speciale Kolencommissie van de Bondsregering. De politiek moet er binnenkort over beslissen. Instemming heeft grote effecten op de havens van Rotterdam en Amsterdam.