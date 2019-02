Schuttevaer Premium Aan de Reis: Leuke markt voor kleine schepen Facebook

Twitter

Email Deventer 6 februari 2019, 13:00

Aan kleinere schepen was een tekort en dat resulteerde in goede vrachtprijzen. Er was werk genoeg voorhanden. Het alweer lage water zorgt ervoor dat schepen niet afgeladen langs Kaub kunnen. Terwijl op de Boven-Rijn in verband met de kou veel vraag is naar huisbrandolie.