Provinciale Staten van Overijssel hebben het provinciebestuur opgedragen er in Den Haag op aan te dringen dat de vloot kleinere binnenvaartschepen wordt gevrijwaard van strenge CCR-regels. De Statenleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de kleine schepen.

Een motie van de Statenleden Hidde Heutink ( PVV ), Marianne Breedijk ( SP ) en Regien Courtz ( VVD ) van die strekking werd woensdagavond 23 januari unaniem aangenomen. Volgens de indieners zijn schepen tot 1500 ton van groot belang voor de Overijsselse economie. Deze veelal oudere schepen kunnen echter moeilijk voldoen aan de technische eisen die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ( CCR ) aan ze stelt. Het gevolg is dat ze momenteel in snel tempo uit de markt verdwijnen. Volgens de Overijsselse PVV en SP loopt hierdoor de beoogde modal shift van wegvervoer naar vervoer per schip in de provincie ernstig gevaar. Veel vaarwegen in Overijssel zijn ongeschikt voor grote schepen.

Duits voorbeeld

De motie verzoekt Gedeputeerde Staten ‘in gesprek te treden met de minister over het belang van de binnenvaart in Overijssel en aan te dringen op vrijwaring van de CCR-regelgeving voor de kleine binnenvaartschepen, naar voorbeeld van Duitsland’.

Ook wordt het provinciebestuur verzocht onderzoek te doen naar ‘mogelijke knelpunten bij kunstwerken, aanlegplaatsen en sluizen’.

Druk opvoeren

De Algemeene Schippersvereeniging ( ASV ), die al jaren strijd tegen de technische eisen van de CCR, is blij met de motie en de unanimiteit waarmee hij werd aangenomen. Of het een kantelpunt zal zijn in de strijd, is de vraag. ‘Het ministerie wil in elk geval niet meewerken’, zegt woordvoerder Sunniva Fluitsma. ‘Maar we kunnen niet anders dan de druk opvoeren. Ik heb altijd gezegd: tot het allerlaatste kleine schip gesloopt is, blijven wij doorgaan. Het schiet al lekker op…’