De waterstanden zijn sinds vorige week weer gedaald. Volledig afladen is niet meer mogelijk, want voor Kaub wordt tegen het weekeinde een stand van 1,70 meter verwacht.

Cellulose ging van Vlissingen naar Neuf Breisach voor 13,75 euro per ton. Cellulose ging van Vlissingen naar Neuf Breisach voor 13,75 euro per ton.

Petcokes brachten van Lingen naar Vlissingen een kleine 17 euro per ton op. Weizenkleipellets gingen van Mannheim naar Lochem met een klein schip voor bijna 16 euro per ton. Split ging van Bendorf naar Werkendam voor 5,25 euro per ton.





Peterson

Peterson Amsterdam verwacht 28 januari de Nautical Marie met palmkernexpeller. Op 29 januari wordt de Atlas Strength verwacht met sojaschroot en -pellets en komt ook de Cielo d’Europa met sojaschroot en -pellets. Peterson Rotterdam verwacht 31 januari de Amis Ace met sojaschroot en -pellets.





EMO

De EMO verwacht deze week drie schepen met erts en vijf met kolen. De Eibhlin kwam 21 januari leeg van erts en de Artvin lag tot 21 januari kolen te lossen. De Nordic Bothnia loste 21 en 22 januari kolen en de Presinge en de Vossborg kwamen 23 januari leeg van erts. De New Excellence lag 23 en 24 januari kolen te lossen en de Sideris SG lost 24 en 25 januari kolen. De New Endeavor lost 26 en 27 januari kolen en de Frontier Sky ligt tot en met 28 januari kolen te lossen.

Waterstanden

De Pegel van Pfelling gaf begin deze week 4,15 meter aan. Maxau gaf begin deze week 4,65 meter aan en Mannheim stond op 2,56 meter. De Pegel van Kaub stond op 2 meter en daalt naar 1,70 meter tegen het weekeinde. In Koblenz gaf de Pegel 2,25 meter aan en zakt later in de week naar 1,90 meter. De Pegel van Keulen stond begin deze week rond de 3,25 meter. De Pegel van Duisburg-Ruhrort gaf 4,45 meter aan en daalt in de loop van de week licht.





Tankvaart

PJK -Rijnvrachttarieven per 21 januari 2019 © PJK International b.v.

Basis 2000 mton partijen of op waterstand geladen (voor Dortmund: incl. 1000-1200 ton) van Amsterdam/Rotterdam in euro/ton en voor Bazel in Zwfr/ton

Euro/pmton Gasolie Benzine

Duisburg 12,00 12,55

Dortmund 13,30 13,85

Keulen 14,70 15,25

Frankfurt 24,00 24,80

Karlsruhe 25,00 25,80

Straatsburg 29,00 29,80

Bazel CHF 39,75 41,25

Bazel € 35,05 36,37





De crudeprijzen hebben afgelopen week hun stijgende trend voor de derde week op rij doorgezet. Een stijgende aandelenbeurs en de positief gestemde vooruitzichten over een eventueel einde van de handelsoorlog tussen de VS en China droegen hieraan bij. Een positievere wereldwijde economische groei en stabiliteit zorgen voor toenemende vraag naar crude. Verdere ondersteuning kwam van de door productiebeperkingen van Opec en de aankondiging van China dat de economie van het land gaat stimuleren en verbeteren.

Maar de prijzen ondervonden ook tegendruk in de markt. Die werd mede veroorzaakt door een verminderde vraag naar product en almaar toenemende voorraden in de Verenigde Staten. De VS behaalden vorige week een recordhoogte in de productie van crude, wat aansluit op het doel van president Trump om de prijzen laag te houden. Momenteel staat de prijs rond $ 62 per vat, ver onder het Opec-doel van $ 80 per vat.





De vrachttarieven op de Rijn lijken zich, na enkele flinke dalingen, enigszins te hebben gestabiliseerd. Ze vonden steun in de snel zakkende waterstanden op de Rijn en de gelimiteerde vrije scheepscapaciteit. Gelimiteerde intakes naar verscheidene Boven-Rijnbestemmingen zorgden voor een toenemende vraag naar transport en product.

Een prijsopdrijvend effect hebben ook de aanhoudende vertragingen bij de grotere laad- en losplaatsen. Die hebben geleid tot een beperkte vrije scheepscapaciteit in het gebied.

De vrachtprijzen in de ARA hebben afgelopen week hun dalende trend voortgezet. Doordat enkele marktspelers, die eerder waren uitgeweken naar de Rijn, weer zijn teruggekomen, is de concurrentie voor transport binnen het gebied toegenomen. De vraag naar product en transport binnen de ARA is echter gering.

De vrachttarieven vonden enige ondersteuning in de aanhoudende vertragingen bij de grotere laad- en losplaatsen in het gebied, waardoor de vraag naar beschikbare middelgrote tankers (2000-4000 ton) is toegenomen. Desondanks zijn er nog enkele grotere schepen (<4000 ton) in het gebied die stilliggen.





Waterstanden

De waterstanden zijn nog steeds grillig. De Pegel van Pfelling gaf begin deze week 5,25 meter aan. Maxau gaf begin deze week 6,48 meter aan en Mannheim stond op 4,60 meter. De Pegel van Kaub stond op 3,70 meter en daalt naar 2,60 meter tegen het weekeinde. In Koblenz gaf de Pegel 3,80 meter aan en zakt later in de week onder de 3 meter. De Pegel van Keulen stond begin deze week rond de 4,70 meter. De Pegel van Duisburg-Ruhrort gaf 5,30 meter aan en stijgt in de loop van de week licht.





Tankvaart

PJK-Rijnvrachttarieven per 14 januari 2019 © PJK International b.v. / www.pjk-international.com

Basis 2000 mton partijen of op waterstand geladen (voor Dortmund: incl. 1000-1200 ton) van Amsterdam/Rotterdam in euro/ton en voor Bazel in Zwfr/ton

Euro/pmton

Gasolie

Benzine

Duisburg

12,10

12,65

Dortmund

13,40

13,95

Keulen

14,20

14,75

Frankfurt

22,50

23,30

Karlsruhe

23,35

24,15

Straatsburg

27,00

27,80

Bazel CHF

34,00

35,50

Bazel €

30,20

31,53









De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van schippers en bevrachters. Samen vormen zij een panel dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-504 364 (marjadevet@schuttevaer.nl).