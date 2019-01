Schuttevaer Premium Uitfasering enkelwanders heeft geen effect op markt Facebook

Twitter

Email Rotterdam 16 januari 2019, 13:00

Het afscheid van de enkelwandige tankers per 1 januari 2019 heeft voorlopig geen effect op de markt. Volgens Koninklijke BLN-Schuttevaer is er zoveel tankercapaciteit dat het aanbod aan laadruimte de vraag zelfs overstijgt. Daarom heeft de verbanning van enkelwandige schepen in elk geval voorlopig geen invloed op de prijsvorming.

1 / 1 De IJsselstroom, een van de laatste enkelwandige minerale-olietankers, viel in december dwars op de IJssel. (Foto Sander Wels) De IJsselstroom, een van de laatste enkelwandige minerale-olietankers, viel in december dwars op de IJssel. (Foto Sander Wels)

Vlootvernieuwing binnen 10 jaar lijkt geslaagd

EU-vloot telde in 2018 1825 binnenvaarttankers

Het blijkt moeilijk zicht te krijgen op het aantal tankers waarvan met ingang van het nieuwe jaar afscheid is genomen. De IVR (oorspronkelijk: Internationale Vereniging het Rijnschepenregister) heeft in haar jaarverslag wel staan hoeveel tankers de Nederlandse vloot in 2018 telde (1138 stuks), maar maakt daarbij geen onderscheid tussen enkel- en dubbelwandige schepen. De totale West-Europese tankervloot (inclusief Zwitserland) bestond uit 1825 schepen.





Verdwenen

Volgens Teunis van Lopik, vraagbaak bij BLN-Schuttevaer , is moeilijk te zeggen wat er is gebeurd met de schepen die uit de vaart zijn gehaald. 'Om daarachter te komen zou je alle rederijen moeten bellen’, zegt hij. 'Een aantal is mogelijk naar dubbelwandig omgebouwd, ik weet van een schip waar een beunschip van is gemaakt.' Hij vermoedt dat de rest naar de sloop is, of naar het buitenland verkocht, naar landen waar enkelwandige tankers nog wel zijn toegelaten.





Overgangstermijn

Ook secretaris Michael Zevenbergen van de ledengroep tankvaartondernemers van het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) zegt dat het aflopen van de overgangstermijn geen gevolgen heeft voor de marktverhoudingen. 'Tenslotte was dit het einde van een overgangstermijn van 10 jaar. Iedereen had dus ruim de tijd om zijn maatregelen te treffen. Sommige schippers gingen met pensioen, anderen hebben hun schip verkocht. Degenen die wilden doorvaren hebben geïnvesteerd in ombouw of een ander schip.'

Verladers kozen volgens hem sowieso al liever voor dubbelwandige tankers, omdat ze dan meer vervoerszekerheid voor hetzelfde geld kregen.





Eetbaar mag

Zevenbergen wijst er overigens op dat vervoer met enkelwandige tankers nog steeds is toegestaan voor bepaalde stoffen. Dat geldt voor eetbare olieën, maar ook voor een zestigtal chemische stoffen zoals aceton, styreen en isopropylalcohol. Deze stoffen vallen in het ADN niet onder de categorie milieugevaarlijk. Daarom mogen ze volgens de voorschriften ook na 1 januari nog in enkelwandige tankers worden vervoerd. 'Ik kan geen voorbeelden bedenken, maar het zou nog iets kunnen zijn voor een schip dat een langlopend contract met een verlader heeft’, zegt hij. 'In vrijwel alle andere gevallen kiest de verlader voor dubbelwandig.'





IJsselstroom

De IJsselstroom (82 x 9 meter, 1227 ton) die in december dwars viel op de IJssel boven Zutphen is een van die laatste enkelwandige minerale-olietankers waarvan afscheid moest worden genomen. Het schip ligt nu in de haven van De Gerlien Van Tiem in Druten. Daar zegt men nog niet te kunnen zeggen wat er met het schip gaat gebeuren.