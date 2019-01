Schuttevaer Premium Aan de Reis: Dalende vrachttarieven Facebook

De waterstanden blijven grillig. Een paar dagen forse regen en er komt twee meter water bij. Is het vervolgens langere tijd droog, dan valt de waterstand rap weer terug. Met het stijgen van de waterstanden zijn de vrachttarieven gedaald. Ook de tijd van het jaar speelt een rol, na de goedbetalende decembermaand vallen de vrachten in januari altijd terug.

Cellulose ging van Vlissingen naar Neuf Breisach voor 13,75 euro per ton en kolen gingen van Rotterdam naar Werne voor 5,50 euro per ton.





Duitsland

Een kleine partij weizenkleipellets bracht van Mannheim naar Lochem 16 euro per ton op voor een klein schip. Split ging van Bendorf naar Werkendam voor 5,25 euro per ton en tarwe bracht van Beddingen naar Deinze 15 euro per ton op. Tarwe bracht vanaf het Main-Donaukanaal naar Rotterdam 17 euro per ton op.





Peterson

Peterson Amsterdam verwacht 15 januari de Santorini met sunpellets. Op 16 januari komt de Falcon Trident met sojaschroot en -pellets. De Endless Horizon wordt 17 januari verwacht met palmkernexpeller en de Nautical Marie wordt 22 januari verwacht met palmkernexpeller. Op 28 januari wordt de Cielo d’Europa verwacht met sojaschroot en -pellets. Peterson Rotterdam verwacht 16 januari de Epictetus met sojaschroot en -pellets.





EMO

De EMO verwacht deze week vijf schepen met kolen en twee met erts. De Ananagel Excellence werd 14 januari leeg verwacht van erts en de Elena Ve lag tot en met 15 januari kolen te lossen. De Golden Amber kwam 16 januari leeg van kolen en de Eibhlin ligt tot en met 18 januari erts te lossen. De Perly komt 18 januari leeg van kolen en de Artvin ligt tot en met 20 januari kolen te lossen. De Presinge lost van 19 tot en met 21 januari erts en de Nordic Bothnia lost 20 en 21 januari kolen.





Waterstanden

De waterstanden zijn nog steeds grillig. De Pegel van Pfelling gaf begin deze week 5,25 meter aan. Maxau gaf begin deze week 6,48 meter aan en Mannheim stond op 4,60 meter. De Pegel van Kaub stond op 3,70 meter en daalt naar 2,60 meter tegen het weekeinde. In Koblenz gaf de Pegel 3,80 meter aan en zakt later in de week onder de 3 meter. De Pegel van Keulen stond begin deze week rond de 4,70 meter. De Pegel van Duisburg-Ruhrort gaf 5,30 meter aan en stijgt in de loop van de week licht.





Tankvaart

PJK -Rijnvrachttarieven per 14 januari 2019 © PJK International b.v.

Basis 2000 mton partijen of op waterstand geladen (voor Dortmund: incl. 1000-1200 ton) van Amsterdam/Rotterdam in euro/ton en voor Bazel in Zwfr/ton

Euro/pmton Gasolie Benzine

Duisburg 12,10 12,65

Dortmund 13,40 13,95

Keulen 14,20 14,75

Frankfurt 22,50 23,30

Karlsruhe 23,35 24,15

Straatsburg 27,00 27,80

Bazel CHF 34,00 35,50

Bazel € 30,20 31,53





De crudeprijzen stegen voor de tweede week op rij, waardoor het lijkt dat er een einde aan de neerwaartse trend is gekomen. Deze heeft 12 weken geduurd. Waar de prijzen voorgaande week ondersteuning vonden door een potentieel goede uitkomst van de handelsgesprekken tussen de VS en China en de productieafname van Opec en Saoedi-Arabië, kwamen deze week de zorgen over een verminderde groei van de wereldeconomie echter terug op de markt. Een verminderde export en import van China en een naar beneden bijgestelde economische groei van het land droegen hieraan bij. Momenteel staat crude op 59 dollar per vat, nog ver onder het Opec-doel van 80 dollar per vat.





De vrachttarieven op de Rijn hebben hun dalende trend verder doorgezet. De mogelijkheid tot het meenemen van grotere volumes en de toegenomen concurrentie in het gebied hebben voor een neerwaartse druk op de vrachtprijzen gezorgd. Ook een flinke golf water zorgde voor druk op de tarieven. Maar een volle aflading naar verschillende Boven-Rijnbestemmingen is nog niet voor iedereen mogelijk en zeer afhankelijk van timing. Ook is de golf volgens de voorspellingen van korte duur en zal de waterstand snel dalen, wat kan leiden tot gelimiteerde intakes voorbij Kaub.

Binnen de ARA staan de vrachttarieven eveneens onder druk. Een verminderde vraag naar product en transport heeft ertoe geleid dat veel binnenvaarttankers stil zijn komen te liggen. Hierdoor wijken enkele ARA-schippers uit naar de Rijn.

De ICE gasolie is vorige week geëxpireerd met een volume van 283.300 ton. Of dit genoeg ondersteuning aan de markt kan bieden moet nog blijken.





De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van schippers en bevrachters. Samen vormen zij een panel dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570- 581 005 (marjadevet@schuttevaer.nl).